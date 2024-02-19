مفاجأة.. تجدد إصابة محمد صلاح مع ليفربول

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة عن تعرض الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لإصابة جديدة، خلال مواجهة برينتفورد.

وكان محمد صلاح، قد شارك مع ليفربول لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة، يوم السبت في لقاء برينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي.

وقدم نجم منتخب مصر، مستوى مميز قاد به ليفربول لتحقيق الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، حيث سجل هدفًا وصنع الآخر.

اقرأ أيضاً.. شرط وحيد يحسم موقف كهربا من مباراة الاهلي وميدياما

وبحسب الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس”، فإنه علم أن محمد صلاح تعرض للإصابة مع نهاية مباراة ليفربول ضد برينتفورد.

وأوضح أن نجم ليفربول، لن يتمكن من المشاركة في المباراة القادمة ضد لوتون تاون في بطولة الدوري الإنجليزي.

واختتم، بأن ما يكشفه هي معلومات لديه عن إصابة محمد صلاح، ويتمنى أن يكون الخبر غير صحيح.

والجدير بالذكر أن ليفربول سيواجه لوتون تاون، يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.