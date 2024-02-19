مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يقام اليوم الإثنين، الموافق 19 فبراير 2024، العديد من المواجهات بمختلف الدوريات حول العالم، فيشهد أبرزها لقاء الزمالك والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

ويواجه فريق الكرة الاول بنادي مودرن فيوتشر نظيره المقاولون العرب، في تمام الساعة الرابعة عصر، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك نظيره الاسماعيلي، في المباراة التى تجمع بينهما على ملعب الأخير‘ في قمة الجولة الـ 13 من بطولة الدوري المصري.

وعلى الجانب الآخر، يشهد كأس الاتحاد الآسيوي، مواجهة منتظرة تجمع بين فريقي النهضة العماني ونظيره الرفاع البحريني فى تمام الساعة السادسة مساء.

ويشهد الدوري الإنجليزي، مباراة بين إيفرتون وكريستال بالاس المقرر لها الساعة العاشرة مساء على قناة بى ان سبورتس اتش دي 1.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة

النهضة العماني X الرفاع البحريني – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS AFC

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون X كريستال بالاس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتلتيك بيلباو X جيرونا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

مودرن فيوتشر X المقاولون العرب – الساعة 4 عصرا على قناة ON time sport 1

الإسماعيلي X الزمالك – الساعة 7 مساء على قناة ON time sport 1