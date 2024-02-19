بعد يورجن كلوب.. محمد صلاح يصدم ليفربول بقرار الرحيل

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه محمد صلاح صدمة قوية لجماهير نادي ليفربول في الموسم المقبل، بعدما اتخذ قراره النهائي بشأن تجديد عقده مع "الريدز" وكذلك مستقبله في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أمس الأحد، أن محمد صلاح أبلغ مسئولي نادي ليفربول أنه سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الحالي ولن يجدد عقده مع "الريدز".

وأكدت الصحيفة أن "الفرعون المصري" اتفق بالفعل مع النادي الجديد الذي سينتقل إليه دون الإفصاح عن اسم النادي.

كما نقلت الصحيفة عن مارك لورينسون، أسطورة ليفربول السابق، أن محمد صلاح سيغادر النادي الإنجليزي العريق "بنسبة 100%" هذا الصيف مع استمرار استهدافه من قبل فريق الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف العام المقبل وحتى الآن لم يقم بتمديد تعاقده مع النادي.

ومؤخرا، كشفت تقارير صحفية عن عرض خيالي من نادي اتحاد جدة السعودي من أجل ضم محمد صلاح مقابل 235 مليون يورو لنادي ليفربول، و85 مليون يورو في الموسم الواحد لقائد منتخب مصر.

من جانبها، اعتبرت جماهير ليفربول عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة رحيل محمد صلاح بمثابة الصدمة الكبيرة للنادي خاصة في ظل الدور الكبير الذي يلعبه الفرعون المصري مع الفريق الإنجليزي.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير أن صلاح تعرض للإصابة مع نهاية مباراة برينتفورد الأخيرة، وأنه سيغيب لفترة من الوقت بسبب تلك الإصابة.

وأضاف شوبير، خلال تقديم برنامجه عبر قناة "أون تايم سبورتس"، أنه وبنسبة كبيرة فإن صلاح لن يشارك في مباراة الفريق المقبلة أمام لوتون تاون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.