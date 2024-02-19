فورمولا واحد لـ "ريد بول": حلّ سريع لقضية هورنر

الرياص - اسماء السيد - باريس : دعا القيّمون على بطولة العالم للفورمولا واحد فريق ريد بول إلى الإسراع في إيجاد حلّ لقضية مديره البريطاني كريستيان هورنر المستهدف بتحقيق داخلي.

انحرفت استعدادات أبطال العالم للموسم الجديد عن مسارها بعد اتهام احدى الموظفات هورنر بسلوك غير لائق وعدائي، ما دفع الشركة الأم لريد بول، شركة المشروبات النمسوية العملاقة، إلى الاستعانة بمحام مستقل للتحقيق بالمسألة، لكن من دون الإعلان عن أي قرار بشأن مستقبله مع الفريق في هذه المرحلة.

وخضع هورنر لاستجواب لمدة ثماني ساعات من قبل المحامي في مكان سري بلندن الأسبوع الماضي، قبل أيام من ظهور أحد أنجح مدراء الفرق على الإطلاق خلال حفل كشف النقاب عن السيارة الجديدة للموسم الحالي في مقر الفريق في ميلتون كينز (انكلترا) الخميس.

قال المشرفون على البطولة العالمية في أولّ تعليق علني بشأن القضية التي هزت عالم رياضة السيارات قبل انطلاق التجارب تحضيرا للموسم الجديد في البحرين الأربعاء "لقد لاحظنا أن ريد بول قد حرّض على إجراء تحقيق مستقل في الادعاءات الداخلية في ريد بول رايسينغ".

وتابع بيان الفورمولا واحد "نأمل في أن يتم توضيح الأمر في أقرب فرصة، بعد عملية عادلة وشاملة" و"لن نعلّق أكثر في هذا الوقت".

وبعدما فجّرت صحيفة "دي تليغراف" الهولندية هذه القضية، أكد فريق ريد بول أنه بدأ تحقيقا وقال إنه يأخذ الأمر "على محمل الجد"، فيما نفى هورنر بشكل قاطع أي اتهامات بسلوك غير لائق.

وقاد هورنر بعد انضمامه إلى الفريق عند وصوله إلى الفئة الأولى عام 2005، الحظيرة النمسوية للفوز بسبع بطولات عالمية للسائقين (4 ألقاب للألماني سيباستيان فيتل من 2010 إلى 2013 وثلاثة للهولندي ماكس فيرستابن من 2021 إلى 2023) وستة ألقاب للصانعين (2010، 2011، 2012، 2013، 2022 و2023).

وفي حفل إطلاق السيارة الجديدة هذا الأسبوع، أصرّ هورنر البالغ 50 عاما على أن الأمر كان يتعلق بـ "عمل كالعادة"، بينما أقرّ أن التحقيق كان لـ "تشتيت الانتباه".

وعندما سُئل عن الحالة الذهنية السائدة حاليا في الفريق، أجاب البريطاني ببساطة "كان هناك حتماً بعض التحوّل في الفريق الذي يظل متحدا للغاية، والجميع يركز على الموسم المقبل. تسير الأمور كالمعتاد".

وعلى المستوى الشخصي، تابع قائلاً "أنا أركز على الموسم المقبل، العمل مستمر كالمعتاد. من الواضح أني ألتزم بالتحقيق وأتعاون معه بشكل كامل. لكن كل هذا يحدث في الخلفية".