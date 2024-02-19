شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 19 فبراير 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، حسام حسن يستقر على انطلاق معسكر المنتخب 12 مارس استعدادا لدورة دبى،دقيقة حداد على روح العامرى فاروق فى زيارة الأهلي للزمالك ، مجلس الأهلى يوجه الدعوة إلى مجلس إدارة الزمالك لزيارة القلعة الحمراء.

مجلس الأهلى يوجه الدعوة إلى مجلس إدارة الزمالك لزيارة القلعة الحمراء

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على توجيه الدعوة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك لزيارة الأهلي خلال الفترة المقبلة وجاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك ظهر اليوم.

دقيقة حداد على روح العامرى فاروق فى زيارة الأهلي للزمالك

زار مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الإثنين، نادي الزمالك، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الأبيض برئاسة الكابتن حسين لبيب.حسام حسن يستقر على انطلاق معسكر المنتخب 12 مارس استعدادا لدورة دبى

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر ، على انطلاق معسكر المنتخب 12 مارس المقبل استعداداً لخوض دورة دبى الودية، بمشاركة منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا، فى الفترة من 22 حتى 26 من نفس الشهر.

أحمد عبد القادر يقترب من الانضمام لقائمة الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى

اقترب أحمد عبد القادر، لاعب الاهلى ، من تدعيم صفوف فريقه في مباراة ميدياما الغانى المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

"عظمة زائدة بالركبة" تدفع الأهلى للموافقة على سفر ديانج للنمسا للخضوع للجراحة