شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلى فى دورى Nile الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لبطولة الدورى المصرى مواجهة الزمالك عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الإسماعيلى، فى السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى المصري.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مواجهة الزمالك أمام الإسماعيلى على الهواء مباشرة.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، جمعها من الانتصار فى 3 مباريات، وتعادل الفريق في مباراتين، وتلقى الفريق 3 هزائم، وسجل لاعبو الفارس الأبيض 14 هدف وتلقت شباكهم 10 أهداف.

ويحتل الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 15.

مباراة الزمالك والإسماعيلى واحدة من أهم مواجهات الكرة المصرية عبر التاريخ، سواء فى بطولة الدوري العام أو كأس مصر، ومن الصعب تحديد نتيجتها إلا بعد صافرة نهاية اللقاء، فى قمة جديدة بالكرة المصرية لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة اللقاءات السابقة ، وحقق الدروايش فوزاً على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى مباراة الدور الثانى بالدوري.

ويعود الزمالك للمباريات الرسمية فى شهر فبراير الجاري بملاقاة الإسماعيلي ضمن لقاءات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك فى السابعة مساءً الليلة.

الزمالك يعود لاستئناف مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملاقاة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة، وذلك يوم الأحد 25 فبراير.

ويختتم الزمالك مبارياته فى شهر فبراير الجاري بمواجهة الداخلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الأربعاء 28 فبراير.