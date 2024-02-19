سواريز يتحدث عن ذكريات الانتقال إلى برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم الأورجوياني لويس سواريز، لاعب برشلونة وليفربول السابق وإنتر ميامي الحالي، كواليس انتقاله للبارسا، وعدم انتقاله لريال مدريد.

وكان سواريز قد انتقل لصفوف برشلونة خلال منتصف العقد الماضي، قادمًا من ليفربول الإنجليزي، في صفقة قوية وكبيرة.

تصريحات سواريز

علق سواريز على تفاصيل انتقاله لبرشلونة وتفضيله عن ريال مدريد، وذلك خلال حوار مع إذاعة "Del Sol" الأوروجويانية، حيث قال: "قبيل مونديال العالم 2014 بالبرازيل، كان ريال مدريد مهتمًا بالتعاقد معي، كانت المفاوضات في الطريق الصحيح".

وأكمل: "في الوقت ذاته، كان الريال يُخطط لبيع كريم بنزيما إلى آرسنال، فكل شيء كان منتهي بالفعل".

وأضاف: "عند بدأ المونديال، كان برشلونة قد انضم للصراع، وفضلت وقتها الانتقال إلى هناك".

وأكمل: "تراجع اهتمام ريال مدريد قليلًا، بعد مشكلة عض كيليني في كأس العالم، لكن برشلونة كان الأكثر اهتمامًا".

وأختتم: "في النهاية كان لدي الخيارين ولكن اخترت حلمي".

الجدير بالذكر أن سواريز قام بعض كيليني في الرقبة خلال المواجهة الشهيرة بين المنتخب الإيطالي ونظيره الأوروجوياني في مونديال البرازيل 2014، ليتعرض للإيقاف لمدة 4 أشهر.