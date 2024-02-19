شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 19 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 19 / 2 / 2024، العديد من الأخبار والأحداث المهمة على رأسها زيارة مجلس إدارة النادى الأهلى لمقر نادى الزمالك ، وتعادل فيوتشر مع المقاولون العرب 2 / 2 بالدورى.

قمة سلبية بين الإسماعيلى والزمالك فى الظهور الأول لجوزيه جوميز والصفقات

حسم التعادل السلبى قمة أولاد العم بين الإسماعيلى والزمالك التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة دوري nile، فى أول لقاء رسمى للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفارس الأبيض.

دقيقة حداد ومقعد شاغر بـ"الورود" للعامرى فاروق فى زيارة الأهلى للزمالك

زار مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الإثنين، نادي الزمالك، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الأبيض برئاسة الكابتن حسين لبيب. مجلس الأهلى يوجه الدعوة إلى مجلس إدارة الزمالك لزيارة القلعة الحمراء

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على توجيه الدعوة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك لزيارة الأهلي خلال الفترة المقبلة وجاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك ظهر اليوم.

الأهلي يعلن جاهزية وسام أبو علي وبيرسي تاو وكوكا لمواجهة ميديا الغاني

انتظم بيرسي تاو لاعب الأهلي في المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة. كما انتظم وسام أبو علي فى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة العضلية وانتهاء برنامجه التدريبي الذي خاضه الفترة الماضية.

منتخب الكرة الشاطئية يختتم مبارياته فى كأس العالم بالفوز على أمريكا

فاز منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى، على منتخب أمريكا فى ختام دور المجموعات بكأس العالم بنتيجة 5-4 . سجل أهداف الفراعنة حسام باولو هاتريك،أحمد الشحات والحسينى طه، وتعود بعثة المنتخب غدا فى الواحدة ظهرا.

اتحاد الكرة يتسلم الرخص التدريبية A من الكاف لـ25 مدربًا.. صور

تسلم اتحاد الكرة الرخص التدريبية A التي حصل عليها 25 مدربا فى مصر خلال الفترة الماضية، فى ضوء تلبية شروط الكاف، وكان فى مقدمتهم وائل رياض مدرب منتخب الشباب، ومصطفى لطفي مدرب منتخب الشاطئية، ووليد سليمان نجم الأهلي السابق.

التعادل 2 / 2 يحسم مواجهة مودرن فيوتشر والمقاولون العرب فى الدورى

تعادل فريقا مودرن فيوتشر والمقاولون العرب بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الـ13 بالدورى.

خالد بيبو يطمئن على برنامج تأهيل الشناوي فى الأهلى

حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الاطمئنان على برنامج تأهيل محمد الشناوي حارس مرمي الفريق،وعقد جلسة معه علي هامش مران اليوم. المصري يعلن غياب 8 لاعبين عن مباراة بلدية المحلة غداً

تأكد غياب ثمانية لاعبين عن مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالجولة الثالثة عشرة من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة، في السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد برج العرب.