أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 19 / 2 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 19 / 2 / 2024، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها زيارة مجلس الإدارة لنادى الزمالك وتعيين الجابونى ميبيامى حكما لمباراة الفريق أمام ميديما فى دورى أبطال أفريقيا.

الجابونى تانجوى ميبيامى حكما لمباراة الأهلى وميديما فى دورى أبطال أفريقيا

عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم الجابوني تانجوي باتريس ميبيامي لإدارة مباراة الأهلي أمام مستضيفه ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا. شاهد الظهور الأول لبيرسى تاو في مران الاهلي استعدادا لميدياما الغانى.. صور نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي على تويتر صورا للجنوب الأفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق بعد انتظامه فى التدريبات الجماعية اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة ميدياما.

دقيقة حداد ومقعد شاغر بـ"الورود" للعامرى فاروق فى زيارة الأهلى للزمالك

زار مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الإثنين، نادي الزمالك، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الأبيض برئاسة الكابتن حسين لبيب. مجلس الأهلى يوجه الدعوة إلى مجلس إدارة الزمالك لزيارة القلعة الحمراء

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على توجيه الدعوة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك لزيارة الأهلي خلال الفترة المقبلة وجاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك ظهر اليوم.

الأهلي يعلن جاهزية وسام أبو علي وبيرسي تاو وكوكا لمواجهة ميديا الغاني

انتظم بيرسي تاو لاعب الأهلي في المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة. كما انتظم وسام أبو علي فى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة العضلية وانتهاء برنامجه التدريبي الذي خاضه الفترة الماضية.

خالد بيبو يطمئن على برنامج تأهيل الشناوي فى الأهلى