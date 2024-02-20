الامارات | ختام كأس «أبوظبي كلاسيك» للتزلج الاستعراضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أمس، منافسات كأس أبوظبي كلاسيك 2024 للتزلج الاستعراضي التي أقيمت بمشاركة 105 من النجوم والنجمات من 15 دولة على مدى أربعة أيام من 15 إلى 18 فبراير الجاري، بتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات للرياضات الشتوية.

وشمل اليوم الختامي عروض «جالا» للتزلج على الجليد، قدمها المتسابقون الذين حصلوا على المراكز الأولى من بينهم البطل العالمي ألكسندر سليفيكو من إستونيا الحاصل على المركز الأول في فئة المحترفين والترتيب الـ21 في التصنيف العالمي.