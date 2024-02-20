الامارات | فريق «جو برو» يفوز بـ «رحلة العمر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق «جو برو» تحت 10 سنوات بـ«رحلة العمر» إلى أكاديمية السيتي لكرة القدم في مدينة مانشستر، بعد تتويجه بكأس مانشستر سيتي «أبوظبي 2024» التي اختتمت فعالياتها، أول من أمس، بمشاركة أكثر من 2200 لاعب ضمن 166 فريقاً من 12 دولة.

وسينضم «الفريق الإماراتي» إلى الدورات التدريبية مع المدربين على الملاعب التي يخوض عليها نجوم السيتي تدريباتهم.