شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير لـ محمد صلاح: "لا تحتاج أن تثبت شيئا.. أنت تصنع التاريخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الإعلامي أحمد شوبير، نصيحة خاصة إلى النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بعد تجدد إصابته في العضلة الخلفية.

وقال شوبير عبر برنامجه " مع شوبير"، عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الإصابة عاودت محمد صلاح مرة أخرى، ولكنها ليست بحجم الإصابة السابقة، وغالباً سيعود يوم 2 مارس وسيغيب 3 مباريات، وأرى أن صلاح تعجل في العودة إلى الملاعب.

أضاف: أقول لـ صلاح أنت لا تحتاج أن تثبت أي شيء لأي شخص، ولمن تثبت أنت نجم، محمد صلاح عايش للتاريخ سيكون من عظماء المصريين وبعد سنوات طويلة سيقولون كان هناك لاعباً مصرياً يلعب بالدوري الإنجليزي وحصد الألقاب وسجل الأهداف.

وواصل الدولي المصري محمد صلاح تألقه اللافت في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما استطاع أن يضم لقب رجل المباراة أمام برينتفورد إلى خزانته التي وضعته بمكانة مميزة بين لاعبي ناديه والبريميرليج بشكل عام.