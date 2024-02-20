"ألم شديد ونقله فورا للمستشفى".. تفاصيل الأزمة الصحية لـ حسام حسن وتوصية الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، لأزمة صحية صباح اليوم، وتم نقله فورا للمستشفى على أثرها.

وحضر حسام حسن برفقة الجهاز المعاون، مواجهة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت أمس في استاد الإسماعيلية، بالجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز، لمتابعة اللاعبين.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن حسام حسن يعاني من إجهاد شديد نظرا لبدء العمل مبكرا من خلال اجتماعه بجهازه المعاون في اتحاد الكرة لعدة ساعات، ثم حرص على السفر للإسماعيلية لحضور مباراة الزمالك والإسماعيلي.

أوضح المصدر: "حسام حسن تابع مباراة الزمالك والإسماعيلي بشكل طبيعي ودون ملاحظاته الفنية عن المباراة لمناقشتها مع جهازه المعاون، ثم حرص مسئولو نادي الإسماعيلي على تكريمه برفقة جهازه المعاون".

أكمل: "لم يتناول الجهاز الفني أي وجبات طوال اليوم ولضيق الوقت قرروا شراء ساندوتشات لتناولها في طريق السفر من الإسماعيلية إلى القاهرة، وبعد الوصول شعر حسام حسن بألم شديد في المعدة وضيق تنفس ليتم نقله للمستشفى فورا بمعرفة شقيقة إبراهيم حسن مدير المنتخب للاطمئنان عليه".

أضاف: "بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين معاناة حسام حسن من حساسية شديدة وتسمم في المعدة ليتم إسعافه ومكث على أجهزة التنفس الصناعي لمدة أربعة ساعات".

وأتم تصريحاته: "خرج حسام حسن من المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم مع وجود توصية طبية بالراحة التامة".

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