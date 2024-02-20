شوبير يكشف نبأ سيئا بشأن صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن تجدد إصابة النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة، وذلك بعد عودته للمشاركة منذ أيام قليلة مع فريقه، عقب تعافيه من إصابة العضلة الخلفية.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الإصابة عاودت محمد صلاح مرة أخرى، ولكنها ليست بحجم الإصابة السابقة، وغالباً سيعود يوم 2 مارس وسيغيب 3 مباريات، وهي مباريات، تشيلسي وساوهامبتون لوتن تاون، مضيفا: "أرى أن صلاح تعجل في العودة إلى الملاعب".

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت بكوت ديفوار.