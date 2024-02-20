شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعود لمرانه غداً استعداداً لمواجهة زد بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى إلى تدريباته غداً الأربعاء استعداداً لمواجهة زد المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة دورى nile.

ومنح سيد ياسين لاعبيه راحة لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس والإطمئنان على أسرهم،خاصة بعد المستوي الجيد الذى ظهر عليه الفريق البترولى طوال الفترة الماضية وتمكنه من تصدر الدورى ولو بشكل مؤقت.

ويتواجد إنبى على قمة ترتيب جدول الدورى برصيد 23 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في لقاءين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 16 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 11 هدفاً.

وكانت مباراة إنبى وسموحة، انتهت بالتعادل السلبى وأقيمت باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من عمر الدورى المصرى.