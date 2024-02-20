ميسي يُهدي كرته الذهبية الثامنة لمتحف برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - وضع الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق انتر ميامي الامريكي الكرة الذهبية الثامنة التي سبق بها خلال العام الماضي في المتحف الخاص بنادي برشلونة الاسباني ناديه الأسبق.

واشارت تقارير إسبانية اليوم الثلاثاء إلى ان ميسي قرر اهداء إدارة النادي الكتالوني الكرة الذهبية ووضعها بالمتحف من أجل المساهمة في الأزمة المالية التي يعاني منها فريق برشلونة خلال الفتره الحالية وعدم قدرته على اتمام صفقات تتناسب وحجم البطولات التي يشارك خلالها بالموسم الجاري.



كان ميسي قد انضم خلال انتقالات صيف العام الماضي 2023، إلى إنتر ميامي، وتوج بالكرة الذهبية بعد ان ساهم مع الفريق الأمريكي في التتويج بكأس الدوريات ، كذلك ما قدمه مع منتخب الارجنتين خلال النسخه الماضيه من كاس العالم بقطر ديسمبر 2022 وقيادته لمنتخب بلادي نحو الظفر باللقب العالمي.

وأُعلن تتويج ميسي بالجائزه خلال شهر اكتوبر الماضي.