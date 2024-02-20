يورجن كلوب: مواجهة لوتون تاون صعبة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أن مواجهة لوتون تاون ستكون صعبة للغاية.



وأوضح أن لوتون تاون أظهر قدراته أمام مانشستر يونايتد خلال المواجهة الماضية، مشيرًا إلى أنه يرغب في أن أنفيلد معقل الريدز بحاجة لأجواء أوروبية.

تصريحات يورجن كلوب

تحدث يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة لوتون تاون: "بالتأكيد نحتاج لجماهيرنا في آنفيلد، ويتكون مواجهة صعبة وأظهر لوتون ذلك بمباراته الأخيرة ضد مانشستر يونايتد، نحن بحاجة لأجواء ليلة أوروبية في آنفيلد".

وتابع كلوب تصريحاته: "فريق لوتون تاون فريق جيد للغاية، لديهم قوة في الكرات الثابتة لكن أيضًا بأسلوب اللعب فهم يؤدون بصورة جيدة حتى عندما يخسرون المباراة".

وأضاف: "لقد واجهناهم، وكانت مباراة صعبة في ملعبهم والآن هم بوضع أفضل ووجدوا البُنية الأساسية حيث الجميع يبدو مرتاحًا باللعب".

ويرغب يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة لوتون تاون، من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.