اخبار الرياضه

سيراميكا يتعادل مع الجونة بهدف "+90" وطرد القندوسى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعادل مع الجونة بهدف "+90" وطرد القندوسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الجونة مع سيراميكا بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دورى nile  .

افتتح أيمن سعيد "موكا" التسجيل للجونة في الدقيقة 58 من عمر المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء،ثم تعادل مروان عثمان لسيراميكا فى الدقيقة "90+4".

وتعرض أحمد القندوسى لاعب سيراميكا للطرد فى الدقيقة "90+6" بسبب تعديه بالضرب على لاعب الجونة.

ترتيب سيراميكا والجونة في الدورى

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 12 هدفا.

فيما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 15 نقطة بعدما لعب 11 لقاء فاز في 3 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 13.

تشكيل سيراميكا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - خالد صبحي - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني  - محمد إبراهيم- أحمد القندوسي - صامويل أمادي- صديق ايجولا.

خط الهجوم: جون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - سعد سمير - عبد الرحمن بودى - أحمد القرموطى - ابراهيم محمد - احمد بلحاج - علاء شعبان - يوسف بعرور - مروان عثمان.

تشكيل الجونة

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – كمال أبو الفتوح – عبدالله هاشم عبادي.

خط الوسط: إيمانويل لاكي – رضا صلاح – محمد الصباحي.

خط الهجوم: أيمن موكا – سيف شيكا – أرناود.

يجلس على مقاعد الاحتياط: مسعود – شتا – أليو جاتا – نبيل – نور السيد – أشرف مجدي – فرانك إيتوجا – حسام إيفونا – مازن ياسر.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements