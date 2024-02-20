شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعادل مع الجونة بهدف "+90" وطرد القندوسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الجونة مع سيراميكا بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دورى nile .

افتتح أيمن سعيد "موكا" التسجيل للجونة في الدقيقة 58 من عمر المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء،ثم تعادل مروان عثمان لسيراميكا فى الدقيقة "90+4".

وتعرض أحمد القندوسى لاعب سيراميكا للطرد فى الدقيقة "90+6" بسبب تعديه بالضرب على لاعب الجونة.

ترتيب سيراميكا والجونة في الدورى

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 12 هدفا.

فيما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 15 نقطة بعدما لعب 11 لقاء فاز في 3 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 13.

تشكيل سيراميكا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - خالد صبحي - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم- أحمد القندوسي - صامويل أمادي- صديق ايجولا.

خط الهجوم: جون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - سعد سمير - عبد الرحمن بودى - أحمد القرموطى - ابراهيم محمد - احمد بلحاج - علاء شعبان - يوسف بعرور - مروان عثمان.

تشكيل الجونة

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – كمال أبو الفتوح – عبدالله هاشم عبادي.

خط الوسط: إيمانويل لاكي – رضا صلاح – محمد الصباحي.

خط الهجوم: أيمن موكا – سيف شيكا – أرناود.

يجلس على مقاعد الاحتياط: مسعود – شتا – أليو جاتا – نبيل – نور السيد – أشرف مجدي – فرانك إيتوجا – حسام إيفونا – مازن ياسر.