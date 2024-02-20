شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا علي رأس 10 غيابات للأهلي امام ميدياما الغاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي استبعاد 10 لاعبين من رحلة غانا غدا الأربعاء لمواجهة ميدياما بدوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة المستبعدين كل من :" محمد الشناوي ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح واليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر للإصابة ومروان عطية للايقاف ومحمود كهربا بسبب رغبته في حضور حفل زفاف شقيقته بجانب غياب محمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد بسبب عدم القيد الافريقي"

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي علي قائمة فريقه التي تستعد للسفر لغانا غدا الأربعاء لمواجهة ميدياما بدوري أبطال أفريقيا

وضمت القائمة كل من :

حراسة المرمى : مصطفي شوبير - حمزه علاء - مصطفي مخلوف

الدفاع : علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق - محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة.

الوسط: إمام عاشور - عمرو السولية – محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - رضا سليم - كريم فؤاد - بيرسي تاو - كريم نيدفيد - مصطفى أبو الخير.

الهجوم : موديست – وسام ابو علي - طاهر محمد طاهر.

ويستعد الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.

ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.