الإسماعيلي يُشيد بزيارة رئيس الزمالك حسين لبيب

ياسر رشاد - القاهرة - قدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الإشادة لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، على زياد الدراويش على هامش مباراة الفريقين في مسابقة الدوري المصري.

ويؤكد مجلس إدارة الإسماعيلي أن تلك الزيارة تعمق الروابط التاريخية القوية بين إدارة وجمهور الناديين

ويعلن مجلس الإدارة رفضه التام لخروج جماهير الكرة المصرية عن النص أياً كان انتماؤها، و بالأخص جماهير الأندية الشعبية الجماهيرية التى تعتبر حجر الزاوية للكرة المصرية

ويتقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بالشكر والتقدير لرابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب وكافة الجهات والأجهزة المعنية، للقرار التاريخي بزيادة أعداد الجماهير، مشددًا على ضرورة استغلال ذلك الجهد وهذا القرار فى صالح الكرة المصرية و العمل على نبذ التعصب الأعمى من ملاعبنا لما فيه الخير للجميع و لوطننا الحبيب مصر