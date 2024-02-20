مودريتش يقترب من البقاء في ريال مدريد بمنصب إداري

ياسر رشاد - القاهرة - يرفض المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، رحيل النجم الكرواتي لوكا مودريتش عن الميرنجي، في حال قرر اعتزاله بنهاية الموسم الحالي.



وكشفن صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، إن كارلو أنشيلوتي، عرض على لوكا مودريتش، فرصة الإنضمام إلى طاقمه التدريبي في ريال مدريد، إذا قرر الاعتزال في نهاية الموسم.

وأكدت الصحيفة أن أنشيلوتي عرض على النجم الكرواتي هذا العرض، منذ حوالي شهرين، وسيظل يدرس الاقتراح، وفي الوقت نفسه، في الريال يدركون أن لاعب خط الوسط لا يزال متعطشًا للمنافسة وأن أولويته هي مواصلة اللعب.

ولكن صحيفة "آس" الإسبانية، أكدت أن لوكا مودريتش يأمل في مواصلة اللعب لمدة عام آخر، ويمتلك الكرواتي عقدًا مع الريال سينتهي في صيف 2024 ولم يتوصل إلى اتفاق لتجديده حتى الآن.

وتسعى أندية الدوري السعودي، للحصول على خدمات لوكا مودريتش في نهاية الموسم الحالي، بعد أن حاولت ضمه في الموسمين الأخيرين.

وكان مودريتش، صاحب الـ 38 عاما، قد أنضم لصفوف فريق ريال مدريد، فى صيف عام 2013، قادما من توتنهام الإنجليزي، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 35 مليون يورو.