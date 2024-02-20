الفيحاء يطمح لاستغلال ظروف النصر في آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه فريق النصر نظيره الفيحاء عند الـ9 مساء اليوم، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، في لقاء الإياب لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023.

ويطمح النصر لتأكيد تفوقه وحسم التأهل بعيدا عن أي مفاجآت من الفيحاء، الساعي لتعويض خسارة الذهاب أو على الأقل ترك بصمة قبل مغادرة البطولة التي يشارك بها للمرة الأولى في تاريخه.

لقاء الذهاب

قاد كريستيانو رونالدو فريقه نادي النصر للانتصار على حساب نادي الفيحاء بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أسيا، والتي أقيمت الأربعاء الماضي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف النصر في الدقيقة (81) من عمر اللقاء.

وأنهى البرتغالي لويس كاسترو مدرب فريق النصر استعدادات فريقه لخوض مواجهة الإياب، بأداء تدريبات لياقية وجمل فنية، طبّق خلالها النهج المرسوم في اللقاء، قبل أن يختم التدريبات بعمل مناورة على أجزاء من الملعب.

ويكفي النصر التعادل بأي نتيجة لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في حين بات الفيحاء مطالبا بالفوز، لقطع بطاقة الترشح.

وسيفتقد فريق النصر خدمات الثنائي: راغد النجار، وسلطان الغنام، أمام الفيحاء، للإصابة وعدم الجاهزية.

العقيدي خارج آسيا

من جهة ثانية، حسم المدير الفني لفريق النصر لويس كاسترو، الجدل بشأن إمكان مشاركة حارس مرماه نواف العقيدي أمام الفيحاء بدوري أبطال آسيا.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي قبل يوم من المباراة: «هناك معلومات خاطئة حول العقيدي. الحارس لا يستطيع اللعب في دوري أبطال آسيا».

وأوضح المدرب: «استعداداتنا كانت كالمعتاد، والوقت ضيق بين المباريات، نحن جاهزون للمباراة، ونعلم أهميتها وأمنياتنا أن نحقق كأس آسيا».

وأضاف: «نحترم الفيحاء الذي يلعب بخطوط مميزة، ويملك لاعبين ذوي سرعة عالية في الهجوم، وسيبحث عن الانتصار ويلعب بخطة هجومية، لكننا نسعى لحسم التأهل».

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين السعودية قررت إيقاف العقيدي 5 أشهر، مع تغريمه 300 ألف ريال على خلفية أزمة التمرد على الانضمام لمنتخب السعودية في كأس أمم آسيا 2023.

إحداث المفاجأة

على الجانب الآخر، يأمل الصربي فوكو رازوفيتش مدرب الفيحاء إلى إحداث المفاجأة وخطف بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي، للمرة الأولى في تاريخ الفريق، يعول أبناء المجمعة على الثنائي المهاجم النيجيري نواكايمي، إضافة للمغربي عبدالحميد صابيري لقيادة الفريق نحو التأهل.

يذكر أن الفائز من مجموع مباراتي الفيحاء والنصر سيلتقي في دور الـ8 مع الفائز من مجموع مباراتي ناساف كارشي الأوزبي والعين الإماراتي، علما بأن العين عاد من ملعب ناساف الأوزبكي بتعادل سلبي.

ويخوض العين مواجهته أمام ناساف بمعنويات عالية، بعد فوزه على الوحدة بهدف دون رد والتأهل لدور الـ8 من كأس رئيس دولة الإمارات.

وتأتي المباراة بعد يومين فقط من إعلان العين تجديد عقدي لاعبيه: بندر الأحبابي، وخالد عيسى، الأمر الذي من المتوقع أن يعود بالاستقرار على معسكر الفريق الإماراتي.

أجانب النصر

كريستيانو رونالدو

ساديو ماني

بروزوفيتش

ايمريك لابورت

عزيز بيهيتش

أندرسون تاليسكا

غيابات النصر

عبدالرحمن غريب للإصابة

سلطان الغنام للإصابة

راغد النجار للإصابة

دافيد أوسبينا للإصابة

نواف العقيدي إيقاف 5 أشهر

هداف الفريق في البطولة

أندرسون تاليسكا 6 أهداف

لقاء الذهاب

فوز النصر (1-0) كريستيانو رونالدو

أجانب الفيحاء

ستويكوفيتش

‏هنري أونيكورو

‏أنطوني نواكايمي

‏فاشيون ساكالا

جوكو سيمروت

هداف الفريق في البطولة

عبدالحميد صايبيري (هدفين)

أنتوني نواكإيمي (هدفين)

احتمالات التأهل للفريقين