شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 20 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 20 / 2 / 2024 العديد من الأخبار الهامة، على رأسها استقرار كولر المدير الفنى للفريق الأحمر على قائمة الفريق لمواجهة ميدياما الغانى فى الجولة الخامسة من دورى أبطال أفريقيا، بالإضافة لتكليف مهند مجدى عضو مجلس إدارة الأهلى برئاسة بعثة الفريق فى غانا.

كهربا علي رأس 10 غيابات للأهلي امام ميدياما الغاني

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي استبعاد 10 لاعبين من رحلة غانا غدا الأربعاء لمواجهة ميدياما بدوري أبطال أفريقيا.

كولر يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغانى

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلي، على قائمة فريقه التي تستعد للسفر لغانا غدا الأربعاء لمواجهة ميدياما بدوري أبطال أفريقيا،

الأهلى يُكلّف مهند مجدي برئاسة بعثة الفريق في غانا لمواجهة ميدياما

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة فريق الكرة المتوجهة إلى غانا غدًا الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة فريق ميدياما، المقرر لها يوم الجمعة المقبل ٢٣ فبراير الجاري، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاركة بيرسي تاو وكوكا ووسام فى فقرات من المران الجماعى للأهلي

واصل الأهلي تدريباته صباح اليوم ،الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق ميدياما الغاني والمحدد له يوم الجمعة المقبل.

خالد بيبو وسمير عدلى يطيران إلى غانا للتنسيلق لرحلة الفريق قبل مواجهة ميدياما

غادرخالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق القاهرة في طريقهما إلى غانا لتنسيق كافة الاستعدادات لاستقبال بعثة الفريق التي تسافر غدا من القاهرة إلى غانا ، وتتوجه بعثة الفريق إلى غانا صباح غدٍ الأربعاء .

شوبير: الأهلى يقترب من عقد شراكة مع بروكسى فى القسم الثانى

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن اقتراب النادى الأهلى من توقيع عقد شراكة مع نادى بروكسى فى القسم الثانى، وذلك لمنح الفرصة للاعبى القلعة الحمراء للمشاركة واكتساب الخبرات.

كاف يُنعش خزينة الأهلي بـ350 ألف دولار من مكافأة الدوري الأفريقي

انتعشت خزينة النادي الأهلي، خلال الأيام القليلة الماضية، بمبلغ 350 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تمثل القسط الثاني من مكافأة المشاركة فى النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم التى توّج بها نادي صن داونز والذي أطاح بالأهلي من نصف نهائي البطولة فى نوفمبر الماضي.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغانى فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

يواصل فريق الاهلى تدريباته على ملعب التتش اليوم، الثلاثاء، استعداداً لرحلة غانا التي سيواجه خلالها فريق ميدياما فى الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل.

الأهلى يهزم سبورتنج فى ربع نهائى كأس مصر لـ سيدات الطائرة

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 3/0 فى ربع نهائى منافسات بطولة كأس مصر للموسم المحلى 2023 / 2024 .