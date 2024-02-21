صلاح يستهدف ضم لوتون تاون لقائمة ضحاياه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبل مباراته المرتقبة مع تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، يتطلع ليفربول إلى تعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويلتقي ليفربول ضيفَه لوتون تاون، اليوم، في افتتاح مباريات المرحلة الـ26 للدوري الإنجليزي على ملعب (آنفيلد)، حيث قررت رابطة المسابقة إقامة المباراة مبكرا عن باقي لقاءات المرحلة لإتاحة الفرصة أمام الفريق الأحمر للاستعداد لملاقاة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة، على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن الأحد المقبل.

الاحتفاظ بالصدارة

يسعى ليفربول، الذي يوجد على القمة بـ57 نقطة، إلى حصد النقاط الـ3 للاحتفاظ بصدارة جدول ترتيب البطولة، التي فقد لقبها في المواسم الـ3 الأخيرة.

وبعد تألقه خلال فوز ليفربول 4/ 1 على برينتفورد في المرحلة الماضية، من المتوقع أن تتم الاستعانة بالنجم الدولي المصري محمد صلاح في القائمة الأساسية للفريق أمام لوتون تاون، بعد التأكد من تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أخيرا وأبعدته عن المستطيل الأخضر فترة ليست بالقصيرة.

وعاد صلاح للعب بعد 47 يوما من الغياب، أمام برينتفورد، حيث وُجد على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء، قبل أن يدفع به الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، بدلا من زميله البرتغالي المصاب ديوجو جوتا.

صراع الهدافين

خلال الدقائق الـ46 التي لعبها في المباراة، لعب صلاح دور البطولة، بعدما صنع هدفا لزميله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، قبل أن يحرز هدفا آخر، ليعزز موقعه في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 15 هدفا، خلف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي (المتصدر).

ربما يقرر كلوب الإبقاء على قائد منتخب الفراعنة على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء، على أن يتم الاستعانة به وفقا لمعطيات المباراة، خاصة في ظل رغبة المدرب في منحه وقتا أطول للاستعداد لمواجهة تشيلسي، التي يطمح خلالها الفريق للتتويج بأول ألقابه خلال الموسم الحالي.

وفي حال مشاركته في اللقاء، يبحث صلاح عن ضم لوتون تاون إلى قائمة ضحاياه في الملاعب الإنجليزية، بعدما عجز عن زيارة مرماه في لقاء الفريقين الوحيد الذي جرى بالدوري الإنجليزي.

مفاجآت لوتون

يخشى ليفربول من مفاجآت لوتون تاون، صاحب المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) بـ20 نقطة، الذي يقضي موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعدما تسبب في إضاعة نقطتين ثمينتين في مسيرة رفاق محمد صلاح في مواجهة الفريقين الأولى بالمسابقة، التي انتهت بالتعادل 1 / 1 قبل 3 أشهر ونصف الشهر.

وخلال مبارياته الـ24 التي خاضها في البطولة حتى الآن، تغلب لوتون تاون على عدد من الأندية العريقة في المسابقة، مثل: إيفرتون، وكريستال بالاس، ونيوكاسل يونايتد، إضافة إلى شيفيلد يونايتد، وبرايتون.

ويأمل لوتون تاون في الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب ليفربول، رغم صعوبة المهمة، ولا سيما أنه لم يحقق سوى فوز وحيد فقط في لقاءاته الـ6 الأخيرة بالبطولة.

محمد صلاح في الدوري الإنجليزي