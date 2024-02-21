سبب رفض الاهلي فسخ عقد عبد القادر

كشف الإعلامي أحمد سعيد، عن سبب رفض مجلس إدارة النادي الاهلي فسخ عقد أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الكروي الأول.

وكان أحمد عبد القادر، يرغب في الرحيل عن صفوف الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بسبب خروجه من حسابات مارسيل كولر، منذ بداية الموسم.

وقال الإعلامي أحمد سعيد، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “كلام في الكورة”، إن إدارة الاهلي، رفضت طلب عبد القادر، بمنحه الاستغناء الخاص والتنازل عن باقي مستحقاته.

اقرأ أيضاً.. ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يضيق الخناق على ليفربول

وأوضح أن اللاعب حاول تكرار سيناريو انتقال صلاح محسن إلى المصري عن طريق فسخ تعاقده مع المارد الأحمر، ورفضه الدخول في أي صفقات تبادلية.

وأشار إلى أن إدراة القلعة الحمراء، رفضت محاولات اللاعب، بعد تسريب وجود اتفاقات بين وكيله وإدارتي بيراميدز والزمالك على ضم عبد القادر في الموسم الجديد في صفقة انتقال حر.

واختتم، بأن الاهلي أغلق ملف رحيل اللاعب وترك حرية مشاركته مع كولر، وفي حالة استمرار عبد القادر بالتمارض والابتعاد عن المشاركة سيتم معاقبته ماليًا.