ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هالاند يضيف ضحية جديدة

يتصدر النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، حيث وضع برينتفورد ضمن ضحاياه.

ونجح هالاند، في قيادة مانشستر سيتي لتحقيق الفوز بصعوبة على حساب برينتفورد، في المباراة المؤجلة ببطولة الدوري الإنجليزي.

واستضاف فريق مانشستر سيتي نظيره برينتفورد، اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، في لقاء مؤجل من ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

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وتمكن إيرلينج هالاند، من إضافة برينتفورد لضحاياه، حيث سجل هدف اللقاء الوحيد لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 71، بعدما راوغ الدفاعات وانفرد بالمرمى.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هالاند أمام برينتفورد

1 – إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي 17 هدفًا.

2 – محمد صلاح، ليفربول، 15.

3 – دومينيك سولانكي، بورنموث 14 .

4 – أولي واتكينز، أستون فيلا 13.

5- بوكايو ساكا، آرسنال، 12 .

6- سون هيونج مين، توتنهام هوتسبير، 12.

7 – جارود بوين، وست هام يونايتد، 11 .

8 – ريتشارليسون، توتنهام، 10 أهداف.

9 – هوانج هي تشان، ولفرهامبتون 10 .

10 – كول بالمر، تشيلسي 10.