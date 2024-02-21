"زيكو في المقدمة".. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز اليوم الثلاثاء، بمباراة المصري والجونة والتي انتهت لصالح النادي البورسعيدي بنتيجة 3-0.

وجاء جناح نادي زد، مصطفى زيكو على رأس قائمة هدافي الدوري المصري متساويا مع أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء الجولة 13

1.مصطفى زيكو (زد) - 7 أهداف

2.أحمد بلحاج (سيراميكا) - 7 أهداف

3.مابولولو (الاتحاد السكندري) - 6 أهداف

4.حسام أشرف (بلدية المحلة) - 6 أهداف

5.فادي فريد (سموحة) - 5 أهداف

6.محمد سالم (المقاولون) - 5 أهداف

7.أحمد القندوسي (سيراميكا) - 5 أهداف

8.بيرسي تاو (الأهلي) - 4 أهداف

9.أحمد السيد زيزو (الزمالك) - 4 أهداف

10.ميدو جابر (المصري) - 4 أهداف

وتبدأ مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز يوم الأحد المقبل الموافق 25 فبراير 2024، بمباراة فاركو وطلائع الجيش، في تمام الساعة الرابعة مساء.

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