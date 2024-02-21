الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحيل

يسعى وكيل أعمال مدرب في أحد أندية دوري المحترفين لإثناء الأخير عن قراره بالرحيل عن تدريب الفريق مع نهاية الموسم الحالي، في حال تم التوصل إلى حل بالتراضي مع إدارة النادي، على الرغم من أن عقده لايزال مستمراً.

قرار

كشف وكيل أعمال لاعب أجنبي لمقربين منه، أن أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين قرّر صرف النظر نهائياً عن التعاقد مع اللاعب، رغم توصله معه سابقاً إلى اتفاق مبدئي، لكن اللاعب تأخر في توقيع العقد النهائي، ما اضطر النادي إلى التعاقد مع لاعب آخر.

عرض

رفض إداري سابق في أحد أندية دوري المحترفين، كان قد تقدم باستقالته، عرضاً من إدارة النادي بالعودة إلى العمل وشغل منصب إداري مرموق، وذلك بسبب ما وصفه بظروف خاصة لا تمكنه من الإيفاء بمتطلبات عمله في النادي.