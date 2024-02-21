"طرد القندوسي".. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع الجونة في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الجونة وسيراميكا كليوباترا التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة سيراميكا والجونة

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على مواجهة سيراميكا والجونة على ملعب المقاولون العرب.

سجل هدف الجونة، أيمن سعد في الدقيقة 58.

سجل هدف سيراميكا، مروان عثمان في الدقيقة 94.

وفي الدقيقة 96 حدثت مشادة بين لاعب الجونة لاكي إمانويل وأحمد القندوسي والتي نتج عنها طرد الثنائي.

ورفع الجونة رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما احتل سيراميكا المركز الثامن بنفس عدد نقاط منافسه.

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