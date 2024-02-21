شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعرض تغيير حافلة فريق الكرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي عبر فيس بوك التغيير الذى طرأ على حافلة فريق الكرة قبل السفر اليوم لغانا لمواجهة ميدياما بدوري أبطال أفريقيا.

وتغادر بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي القاهرة صباح اليوم الأربعاء في طريقها لغانا لخوض لقاء جديد بدوري الأبطال الإفريقي.

ويستعد الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.

ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.