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طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نداي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تفاصيل إصابة السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق، التي تعرض لها في مواجهة الإسماعيلي الماضية في بطولة الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع الإسماعيلي سلبيا دون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس الأحد، على ملعب الإسماعيلية، في بطولة الدوري المصري الممتاز، وشهدت خروج نداي في الشوط الثاني بعد تعرضه للإصابة.

وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك، إن إبراهيما نداي تعرض للإصابة، بمزق في العضلة الضامة، وبدأ برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويستعد الفريق الأبيض، لمواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل، على ملعب 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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