شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد رامى عادل مدرب مساعد منتخب مصر للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى صباح اليوم والد رامى عادل نجم النادي الأهلي السابق ومدرب مساعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005 ، الذى يتولى تدريبه وائل رياض شيتوس مديرا فنيا .

كان منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض حرص علي حضور مباراة القمة بين الاهلي والزمالك مواليد 2005 التى أقيمت بملعب نادي الزمالك بميت عقبة الأسبوع الماضى.

من ناحية أخرى، يفاضل اتحاد الكرة بين 3 مدربين لعمل فترة معايشة خارجية، وهم وائل رياض المدير الفنى لمنتخب الشباب، وعلي ماهر المدير الفنى للنادى المصرى، ومحمد شوقى مدرب منتخب مصر السابق، وذلك ضمن خطط اتحاد الكرة للارتقاء بالمدرب الوطنى فى المرحلة المقبلة.