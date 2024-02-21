شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد خدمات محمد حسن أمام الجونة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، خدمات لاعب الوسط محمد حسن أمام الجونة، في المباراة المقرر لها الاثنين المقبل، على استاد خالد بشارة، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دورى Nile.

وغاب محمد حسن عن الإسماعيلى أمام الزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبى على استاد الإسماعيلية، بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، وأصبح حاليا متاحا لتدعيم صفوف الدراويش أمام الجونة.

على جانب آخر، استقر مسئولو الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، ضرورة التحرك سريعًا وتكليف المهندس محمد الشافعي مسئول صيانة الملاعب بالنادي وضع خطه إحلال وتجديد أرضية إستاد الإسماعيلية لاستقبال اللقاءات الرسمية المقبلة بالدوري الممتاز عليها.

وأعلن المهندس محمد الشافعي، مسئول صيانة ستاد الإسماعيلية، أنه سيتم إغلاق الملعب الرئيسي لمدة 4 أيام مع تغطيته بالمشمع البلاستيكي من أجل استعادة بريقه مجددًا، بالإضافة إلى إعادة تسميد الملعب من جديد خلال فترة الإغلاق، لاسيما أن أرض الملعب تعاني من إجهاد شديد، وظهر ذلك جليًا في مواجهة الزمالك الأخيرة.

وأوضح مسئول صيانة ستاد الإسماعيلية، أن انخفاض درجة الحرارة خلال الفترة الأخيرة أثر بشكل سلبي على أرض الملعب، وبعد انتهاء فترة الإغلاق سيظهر الملعب بمظهره المعتاد والمشرف للكرة المصرية، وسيتم تغيير أرض الملعب بشكل كامل خلال فترة التوقف المقبلة.