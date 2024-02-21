شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلى الجديد ينضم لتدريبات المستبعدين من رحلة غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الغاني ريندورف أدوم سارباه لاعب الأهلي الشاب في تدريبات اللاعبين المستبعدين من رحلة غانا استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن رحلة الأهلي المتجهة إلى غانا كلا من، محمد الشناوي – خالد عبد الفتاح –أحمد عبد القادر – محمود كهربا – مروان عطية – أليو ديانج – محمد الضاوي كريستو – احمد نبيل كوكا –- محمود متولي - عمر كمال - محمود الزنفلي.

ووقع الثنائي الغاني صامويل أوبونج، لاعب «إم إس كي زيلينا»، وريندورف أدوم سارباه، لاعب نادي «شيتا»، عقدًا مع النادي الأهلي لمدة أربعة مواسم ونصف.

وبدأ مسئولو الاهلى انهاء إجراءات سفر المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر للنمسا من أجل الخضوع لجراحة عاجلة في الركبة ، وتأكد غياب ديانج عن مباريات الاهلى لمدة شهر ونصف بعد معاناته من آلام فى الركبة تستدعي إجراء جراحة بسيطة خلال الأيام المقبلة.

وعانى ديانج من آلام فى الركبة طاردته الفترة الماضية بشكل جعل اللاعب يخضع لفحوصات طبية الأيام الماضية وتقرر خضوع اللاعب لجراحة فى غضون أيام ، وغاب ديانج بسبب الإصابة عن رحلة الأهلي الأخيرة في الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد التي أقيمت الجمعة الماضى، بدوري الأبطال وأنتهت بالتعادل السلبي.

فيما حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، على الاطمئنان على برنامج تأهيل محمد الشناوي حارس مرمي الفريق،وعقد جلسة معه مؤخراً ويواصل محمد الشناوي ، تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي في «الجيم» بعد جراحة الكتف التي خضع لها مؤخرًا ، ويعكف السويسري مارسيل كولر، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.