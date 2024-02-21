خطوة تفصل الهلال عن ربع نهائي آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون الهلال على موعد مع أول مباراة على ملعبه الجديد «المملكة آرينا» في دوري أبطال آسيا، وذلك عندما يستقبل ضيفه سباهان أصفهان الإيراني في مباراة الإياب، مساء اليوم .

ووضع الهلال قدما في دور الثمانية بعد فوزه الثمين ذهابًا في إيران بنتيجة (3 /1) التي حملت تواقيع ثلاثية مالكوم وألكسندر ميتروفيتش وعبد الله الحمدان، إذ يتطلع إلى فوز جديد يضيفه لرصيده القياسي من الانتصارات المتتالية في جميع المسابقات، والتي وصلت إلى 22 فوزا متتاليا.

أوراق رابحة

يحمل الهلال في هذا اللقاء أوراقا رابحة وفيرة للانتقال إلى دور ربع النهائي، بفضل نتيجة مواجهة الذهاب بإيران، ويحتاج الهلال إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة للعبور إلى ربع النهائي، وحتى لو خسر بثنائية نظيفة.

ويمر بطل آسيا في 4 مناسبات بأفضل حالاته الكروية التاريخية، ويريد أن يمارس ثباته في حين يواجه فريق سباهان أصفهان الإيراني، الذي يمتلك حظوظا ضئيلة للتأهل، إذ إن أوراقه شحيحة مساء اليوم، إذ يتطلب أن يفوز بثلاثية نظيفة كي يـتأهل، أو أن يعادل نتيجة مواجهة الذهاب كي يقود المباراة إلى الأشواط الإضافية، وهي مهمة شبه مستحيلة أمام فريق عنيد وقوي الاعتداد كالهلال، المدجج بنجومه الدوليين دون استثناء.

أطول سلسلة انتصارات

يطمح الهلال السعودي الذي يحمل لقب البطولة 4 مرات (1991 و2000 و2019 و2021)، وكان وصيفا في النسخة السابقة، إلى مواصلة تألقه تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، وتحقيق النجاحات في دوري الأبطال بهدف استعادة اللقب الذي فاته في النهائي السابق على يد أوراوا ريد دياموندز الياباني.

ويأمل المدرب جيسوس في قيادة الهلال إلى الانتصار الـ23 المتتالي للوصول إلى الرقم القياسي هذا الموسم، وتحطيم رقم نيو سينتس الويلزي، متصدر قائمة الفرق صاحبة أطول سلسلة انتصارات بواقع 27 فوزا متتاليا.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بـ56 نقطة من 20 مباراة، وبفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف.

قبل المواجهة