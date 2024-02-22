شكرا لقرائتكم خبر عن 27 فبراير عمومية الاتحاد الدولى لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لتنس الطاولة، بكوريا الجنوبية ، يوم 27 فبراير الجارى، على هامش بطولة كأس العالم، التي يشارك بها المنتخب الوطنى.

ويحضر معتز عاشور رئيس الاتحاد المصرى الجمعية العمومية ممثلا عن مصر، حيث يتواجد في كوريا لحضور العمومية وكذلك متابعة مباريات المنتخب في منافسات البطولة.

وأكد معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة أن المنتخب حقق إنجاز تاريخى لم يسبق حدوثه فى تاريخ مصر وهو التأهل لدور ال 16 من منافسات بطولة العالم، وهو ما جاء بعد الفوز أمام كلا من أوكرانيا والتشيك وكرواتيا، بينما لم يخسر سوى أمام فرنسا

وأضاف عاشور فى تصريحات خاصة لليوم السابع من كوريا: أن منتخب مصر نال إشادات من المنتخبات المشاركة لجدية الأداء والاصرار على تحقيق الفوز فى المباريات الثلاثة بدور الـ 32