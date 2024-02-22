بورتو يخطف أرسنال في "الأبطال"

الرياص - اسماء السيد - بورتو (البرتغال) : حقق بورتو البرتغالي فوزاً ثميناً وقاتلاً على ضيفه أرسنال الإنكليزي 1 0 الأربعاء على ملعب "دو دراغاو" في بورتو في ختام ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل البرازيلي غالينو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعةمن الوقت بدل الضائع.

ويلتقي الفريقان إياباً في 12 آذار (مارس) المقبل على ملعب "الإمارات" في العاصمة الإنكليزية لندن.

وكان بورتو، بطل المسابقة عامي 1987 و2004، الطرف الأفضل في المباراة والأكثر مجازفة نحو الهجوم أمام تكتل دفاعي للضيوف الذين رغم تفوّقهم في الاستحواذ لم يخلقوا ولو فرصة حقيقية للتسجيل طيلة المباراة، فدفعوا الثمن غالياً باستقبال شباكهم للهدف القاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

لا أهداف لأول مرة في 6 مباريات

المباراة هي الأولى التي يفشل فيها الفريق اللندني في هز الشباك في مبارياته الست الأخيرة وهو الذي دخل اللقاء منتشياً بخمسة انتصارات متتالية بينها واحدة بنصف دزينة نظيفة من الأهداف واثنتان بخماسية نظيفة.

وخاض الفريق اللندني، وصيف بطل نسخة 2006 عندما خسر أمام برشلونة 1-2 على ملعب فرنسا في سان دوني بضواحي العاصمة باريس، أول مباراة له في الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية العريقة منذ سبع سنوات في سعيه إلى بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2010.

وهي المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان في ثمن نهائي المسابقة بعد الأولى موسم 2009 - 2010 عندما فاز بورتو 2 -1 على أرضه وردّ أرسنال بخماسية نظيفة إيابا في لندن.

ساكا وتروسار ومارتينيلي

ووضع المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا ثقته في الفريق الذي سحق بيرنلي 5-0 في نهاية الأسبوع الماضي في الدوري بقيادة بوكايو ساكا والبلجيكي لياندرو تروسار والبرازيلي غابريال مارتينيلي، فيما أبقى على البرازيلي الآخر غابريال جيزوس على دكة البدلاء.

وكانت أول وأخطر فرصة في المباراة عندما توغل فرانشيسكو كونسيساو من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية تابعها البرازيلي بيبي أكينيو من مسافة قريبة ارتدت من قدم مواطنه مدافع الـ"غانرز" غابريال وتهيأت أمام مواطنهما غالينو الذي سددها قوية من خمسة أمتار ارتدت من القائم الأيمن وتهيأت أمامه مرة أخرى وسددها بجوار القائم الأيسر (21).

وكاد البرازيلي الآخر إيفانيلسون يفعلها بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة أبعدها الحارس الإسباني دافيد رايا قبل أن يشتتها الدفاع (40).

وجرّب إيفانيلسون حظه مرة ثانية في الشوط الثاني بتسديدة قوية تصدى لها رايا (67).