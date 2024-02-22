اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي

رين - ميلان 21:45

فرايبورغ - لانس 21:45

تولوز - بنفيكا 21:45

روما - فينورد 00:00

مارسيليا - شاختار 00:00

سبارتا براغ - غالطة سراي 00:00

سبورتينغ لشبونة - يونغ بويز 00:00

دوري أبطال آسيا

الاتحاد - نافباخور نامانجان 20:00

الهلال - سباهان 22:00

كأس السوبر الكويتي

الكويت - القادسية 17:50

العربي - كاظمة 20:45

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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