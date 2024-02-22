الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي
رين - ميلان 21:45
فرايبورغ - لانس 21:45
تولوز - بنفيكا 21:45
روما - فينورد 00:00
مارسيليا - شاختار 00:00
سبارتا براغ - غالطة سراي 00:00
سبورتينغ لشبونة - يونغ بويز 00:00
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - نافباخور نامانجان 20:00
الهلال - سباهان 22:00
كأس السوبر الكويتي
الكويت - القادسية 17:50
العربي - كاظمة 20:45
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