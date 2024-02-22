الامارات | عادل خالد يحرز برونزية في كأس العالم للشراع الحديث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل المونديالي عادل خالد، تألقه على صعيد البطولات العالمية في منافسات الشراع الحديث، ونجح في الفوز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم لفئة «ألكا 6»، التي أسدل الستار عنها الأسبوع الماضي بمدينة أديلايد في أستراليا، وشهدت مشاركة نخبة من أبطال هذه الرياضة على الساحة الدولية.

وأضاف عادل إلى سجله المتميز الميدالية الرابعة على صعيد بطولات العالم، بعد برونزية المكسيك لعام 2022 في فئة «ألكا 7» للماسترز، وبرونزية مونديال تايلاند لفئة «ألكا 6»، وفضية «ألكا 7» للماسترز في البطولة نفسها التي أقيمت العام الماضي.

وأعرب عادل خالد عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بإهداء الإمارات والعرب أولى الميداليات في افتتاحية بطولات موسم 2024، وتأتي استكمالاً لتألق (الشراع الحديث) الإماراتي على منصّات تتويج البطولات الدولية والإقليمية، التي حققها نجوم ونجمات المنتخب على مدار السنوات الأخيرة». وأوضح: «حققنا في 2023 نتائج مميزة على صعيد فئتي (ألكا 7) و(ألكا 6)، سواء في البطولات العربية والآسيوية وصولاً إلى منصّات التتويج في بطولات العالم».

واختتم: «لم يكن لهذا الإنجاز العالمي أن يتحقق دون وجود الداعمين لي في هذه البطولة العالمية».