الامارات | سائحان برازيليان يخصصان إجازتهما السنوية للاستمتاع بـ «تنس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص سائحان من البرازيل على القدوم إلى دبي في إجازتهما السنوية، وذلك للاستمتاع بمنافسات «تنس دبي» للاعبات المحترفات، المقامة حالياً على ملاعب «سوق دبي الحرة»، وتختتم السبت المقبل. وقال فابيو كورتيس وفلافيو أورتيزي لـ«الإمارات اليوم»، إن السمعة العالمية للبطولة، ووجود سبع مصنفات من أصل الـ10 الأُول على العالم، كان وراء اتخاذ قرار القدوم إلى دبي لمتابعة البطولة.

وقال كورتيس: «سمعة (تنس دبي) على مدار تاريخها الطويل، وقوة المباريات التي عادة ما تشهدها سنوياً، في ظل الوجود الدائم لكبار المصنفين والمصنفات، كان وراء اتخاذي وصديقي فلافيو، منذ قرابة الشهر، تخصيص جزء مهم من إجازتنا السنوية، والقدوم من البرازيل إلى دبي، لمتابعة بطولتي السيدات والرجال، وتخصيص مزيدٍ من الوقت لزيارة المعالم الحضارية لدبي».

بدوره قال فلافيو: «التنس من الهوايات المحببة إلى قلبي، ونظراً إلى قوة الأسماء المشاركة، بجانب فصل الشتاء المميز في دبي، كل ذلك شكّل دافعاً مهماً لنا للقدوم إلى دبي، في رحلة سياحية تجمع بين الحماسة ومتابعة المباريات وزيارة الأماكن الشهيرة ذائعة الصيت في دبي».

وفي منافسات، أمس، من البطولة في دور الـ16، عانت المصنفة الرابعة عالمياً الكازاخستانية إيلينا ريباكينا لضمان فوزها على المصنفة 53 على العالم البولندية ماغدالينا فريتش، بمجموعتين لمجموعة واحدة (6-7 و6-3 و4-6)، وذلك لضمان مكانها في ربع النهائي. وتلتقي ريباكينا في دور الـ8 مع الإيطالية جاسمين باوليني، الفائزة في ثمن النهائي على اليونانية ماريا سكاري بمجموعتين دون رد (6-4 و6-2). وفي بقية النتائج، فازت الروسية أنا كالينسكايا على اللاتفية إيلينا أوستابينكو بمجموعتين دون رد (6-4 و7-5). لتلتقي في الدور المقبل الأميركية كوكو غوف، الفائزة على التشيكية كارولينا بليشكوفا بمجموعتين لمجموعة واحدة (2-6 و6-4 و6-3).