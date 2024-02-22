الامارات | 11 نادياً في «المحترفين» تبرم 38 صفقة خلال الانتقالات الشتوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُغلق، أمس، بمقر اتحاد كرة القدم في دبي باب الانتقالات الشتوية للاعبين المحليين والأجانب للموسم الرياضي 2023-2024، والتي انطلقت يوم 22 يناير الماضي.

ووفقاً لبيان صحافي من اتحاد الكرة، أبرمت أندية المحترفين 38 معاملة، تنوعت ما بين 16 لاعباً مواطناً، وستة لاعبين مقيمين، ولاعبين من مواليد الدولة، و14 لاعباً أجنبياً.

وقام 11 نادياً بدوري أدنوك للمحترفين من أصل 14 باستقطاب لاعبين جدد في حين اكتفت ثلاثة أندية فقط هي العين واتحاد كلباء والنصر بلاعبيها الحاليين، ولم تعقد أي صفقات جديدة في صفوفها انطلاقاً من حرص إدارات هذه الأندية على المحافظة على حالة الاستقرار الفني.

وينتظر أن تشكل الصفقات الجديدة دفعة كبيرة لهذه الأندية وصنع الفارق في صفوفها وصولاً إلى تحقيق نتائج إيجابية مميزة ترضي طموحات جماهيرها سواء على صعيد أندية الصدارة والوسط أو الأندية التي تصارع بدورها من أجل البقاء في دوري المحترفين.

ومن بين الـ38 صفقة التي أبرمتها الأندية، تبرز أسماء قوية مثل تعاقد الوصل مع اللاعب الكوري الجنوبي سيونغ هيون قادماً من نادي أولسان، والمدافع المغربي نور زركان قادماً من نادي الدفاع الجديدي في صفقة انتقال حر، إذ يتطلع نادي الوصل من خلال تعزيز صفوفه بلاعبين جدد إلى المحافظة على صدارته للدوري والابتعاد عن أقرب منافسيه وهو نادي العين، فيما اكتفى نادي العين بتجديد عقد لاعبيه بندر الأحبابي وخالد عيسى دون أن يقوم بتعاقدات جديدة.

ومن أبرز التعاقدات أيضاً في نادي شباب الأهلي تعاقده مع كل من البرازيليين كاوان سانتوس وبرينو كاسكاردو، والإيراني سعيد عزت الله.

وتعاقد نادي الشارقة مع المدافع الكوري الجنوبي يومين شو، بعقد يمتد حتى يونيو 2026، بديلاً للمدافع اليوناني مانولاس، وجدد النادي كذلك عقد لاعبه ماجد راشد حتى 2026، كما استعاد خدمات لاعبه عبدالله الحمادي من نادي حتا، علماً أن نادي الشارقة كان متوقعاً أن يقوم بعقد أكثر من صفقة لتعزيز صفوفه بعد تراجع نتائجه في الدور الأول والعمل على استعادة توازنه في الدور الثاني والمنافسة بقوة ضمن فرق الصدارة، لكنه اكتفى بلاعب أجنبي واحد فقط هو الكوري الجنوبي يومين شو.

وضم نادي الوحدة اللاعب الأوزبكي خوجيمات إيركينوف واستعاد كذلك خدمات حارسه زايد الحمادي من نادي البطائح.

وعلى صعيد نادي الجزيرة فقد تعاقد مع كل من السويدي يوهان بانجسبو والصربي نيكولا فوكيتش.

وتعاقد نادي عجمان مع كل من مدافع الجزيرة السابق ميلوش كوسانوفيتش، ولاعب خورفكان السابق البرازيلي رافائيل دودو، وجدد النادي عقد لاعبه عبدالرحمن راكان حتى 2027.

وضم نادي حتا كلاً من: اللاعب النيجيري شيزوم إجبوشولام، والمهاجم سيزار لوبي مانزوكي، وأعاد قيد الجناح البرازيلي جابرييلزينهو بدلاً من الألماني ألكسندر ميركل.

وضم نادي بني ياس اللاعب الكونغولي برستيج مبونغو، وأنهى عقد لاعبه فرانسيكسو جيرالديس. وتعاقد خورفكان مع المهاجم البرازيلي رانييل سانتانا، والأوزبكي عزيز بيك أمونوف، والبرازيلي المقيم فابريسيو يان قادماً من نادي الجزيرة، وجمال الحوسني على سبيل الإعارة من نادي شباب الأهلي.

واكتفى نادي اتحاد كلباء بتجديد عقد كل من لاعبيه السلوفاكي فيليب كيش حتى عام 2025، والإيطالي دانييل بيسا لموسمين.

وضم نادي الإمارات الثنائي الأجنبي المدافع الياباني ليو أوساكي، ولاعب النصر السابق ضياء السبع، وعلي الأنصاري، فيما تعاقد نادي البطائح مع لاعبي شباب الأهلي عبدالعزيز هيكل ومحمد جمعة عيد.

ويتصدر فريق الوصل ترتيب أندية دوري أدنوك للمحترفين عقب انتهاء الجولة 13 برصيد 33 نقطة، والعين ثانياً بـ25 نقطة (له مباراة مؤجلة) وشباب الأهلي ثالثاً بـ24 نقطة (له مباراة مؤجلة)، والشارقة رابعاً بـ23 نقطة، والوحدة خامساً بـ21 نقطة، والجزيرة سادساً بـ20 نقطة (له مباراة مؤجلة)، والبطائح في المركز السابع بـ16 نقطة (له مباراة مؤجلة)، وبني ياس (له مباراة مؤجلة) بالرصيد نفسه لكن في المركز الثامن بفارق الأهداف، والنصر تاسعاً بـ15 نقطة، وخورفكان في المركز العاشر بـ14 نقطة، واتحاد كلباء في المركز 11 برصيد 13 نقطة، وفي المركز 12 يأتي فريق عجمان بـ11 نقطة (له مباراة مؤجلة)، وحتا في المركز 13 بخمس نقاط (له مباراة مؤجلة)، وفريق الإمارات في المركز 14 والأخير بخمس نقاط (له مباراة مؤجلة).

103 معاملات في اليوم الختامي

قالت رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة، المحامية عائشة الطنيجي، إن طلبات الأندية خلال الفترة الشتوية لقيد وتسجيل اللاعبين في الفريق الأول في الأندية المحترفة وفرق أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة والشباب، بلغت 631 معاملة، وشهد اليوم الختامي إجراء 103 معاملات.

ووُزعت المعاملات بين 261 معاملة استبدال، و30 إعارة لاعب داخل الدولة، و46 انتقال لاعب داخل الدولة، و294 تسجيل لاعب.

وقدمت أندية المحترفين 38 معاملة، تنوعت ما بين 16 لاعباً مواطناً، وستة لاعبين مقيمين، ولاعبين من مواليد الدولة، و14 لاعباً أجنبياً.

وفي أندية الدرجة الأولى بلغت معاملات القيد والتسجيل 150 معاملة، تضمنت 66 لاعباً مواطناً، وستة من مواليد الدولة، و47 لاعباً مقيماً، و31 لاعباً أجنبياً.

وأجريت في دوري الدرجة الثانية 138 معاملة (ستة لاعبين مواطنين، وخمسة من مواليد الدولة، و37 لاعباً مقيماً، و90 لاعباً أجنبياً).

فيما شهد دوري الدرجة الثالثة إجراء 173 معاملة (لاعبان مواطنان، ولاعبان من مواليد الدولة، و12 لاعباً مقيماً، و157 لاعباً أجنبياً).

بينما تم إجراء 28 معاملة في دوري المحترفين تحت 21 سنة. وتم قيد وتسجيل 30 لاعباً في دوري الشباب تحت 21.

وفي دوري الشباب تحت 19 سنة قدمت الأندية 74 معاملة.