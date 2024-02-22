آخر استعدادات السعودية لاستضافة نهائي كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف خالد أبو غانم، الناقد الرياضي السعودي، عن استعدادات المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك لأول مرة.

وقال "أبو غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، إن السعودية تنظم الكثير من المحافل الرياضية بكل نجاح واقتدار بكفاءات سعودية بإذن الله، مشيرًا إلى أن جماهير الأهلي والزمالك كبيرة جدًا في العالم العربي، متوقعًا أن يكون هناك إقبالاً كبيرًا من الجماهير سواء من السعوديين أو الجالية المصرية والعربية.

وأوضح أن السعودية حريصة على نجاح تنظيم كأس مصر، وتقديم المباراة بشكل يليق بالكرة المصرية، معقبًا: "لا يوجد أي معلب يتحمل جماهير الأهلي والزمالك في أي مكان".

وأصدر اتحاد كرة القدم في مصر بيانًا رسميًا، حمل الإعلان عن استضافة العاصمة السعودية الرياض للمباراة النهائية في البطولة للموسم الرياضي 2023/2022، التي تجمع "المارد الأحمر" مع "الفارس الأبيض"، في 8 مارس المقبل.