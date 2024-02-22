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الامارات | الحكم على نجم برشلونة بالسجن 4 سنوات ونصف

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على نجم بالسجن 4 سنوات ونصف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حُكم على البرازيلي داني ألفيش النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، الخميس، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة اغتصاب شابة في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022، وفقاً لما أعلنت محكمة اسبانية.

وأعلنت المحكمة في بيان «الضحية لم توافق، وهناك أدلة، خارج نطاق شهادة المدعية، تسمح باعتبار الاغتصاب مثبتاً».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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