الامارات | الحكم على نجم برشلونة بالسجن 4 سنوات ونصف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حُكم على البرازيلي داني ألفيش النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، الخميس، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة اغتصاب شابة في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022، وفقاً لما أعلنت محكمة اسبانية.

وأعلنت المحكمة في بيان «الضحية لم توافق، وهناك أدلة، خارج نطاق شهادة المدعية، تسمح باعتبار الاغتصاب مثبتاً».