تشكيل روما المتوقع لمواجهة فينورد الهولندي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق روما الإيطالي ضيفًأ ثقيلًا علي ملعبه مساء اليوم الخميس، وذلك حين يلتقي مع فريق فينورد الهولندي، على استاد الأوليمبيكو، بإياب دور خروج المغلوب المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين فريقي روما وفينورد بالتعادل الإيجابي (1-1)، حيث تقدم فينورد بهدف حمل توقيع إيجور بايكساو في الدقيقة (45+1)، فيما تعادل البلجيكي روميلو لوكاكو لمصلحة روما في الدقيقة 67.

ومن المتوقع أن يدخل الجيالوروسي اللقاء بالتشكيل التالي:

سفيلار؛ كارسدورب، دييجو يورينتي، مانشيني، سبينازولا؛ كريستانتي، باريديس، بيليجريني؛ ديبالا، لوكاكو، زاليفسكي

موعد مباراة روما وفينورد اليوم في الدوري

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة روما وفينورد في دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي 2023-2024 اليوم الخميس على ملعب الأوليمبيكو في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة روما وفينورد عبر قناة beIN Sports HD 2 في دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي 2023-24.

مشوار روما وفينورد بالدوري الأوروبي

حل روما في المركز الثاني بمجموعته السابعة بالدوري الأوروبي برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر سلافيا براج (15) والذي ضمن التأهل إلى ثمن النهائي مباشرة.

في المقابل، انتقل فينورد إلى الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، خلف أتلتيكو مدريد (14) ولاتسيو (10).