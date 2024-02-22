تحطم سيارات بعثة بيراميدز في الكونغو الديمقراطية

تسبب السائق الخاص بحافلة نادي بيراميدز في الكونغو الديمقراطية في تحطم سيارات بعثة الفريق المصري في مدينة لوبومباشي.

وكانت بعثة بيراميدز قد وصلت أمس إلى لوبومباشي في رحلة استغرقت سبع ساعات، إلا أن سائق مازيمبي الكونغولي الذي تم تخصيصه لبعثة نادي بيراميدز قد تسبب في تحطيم سيارات الفريق المصري.

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ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على مازيمبي الكونغولي ظهر السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

من جهة أخرى أكد مسئولو نادي بيراميدز على أن بعثة الفريق سالمة تمامًا ولا توجد أي مشاكل جراء هذا الحادث، والفريق يستعد بكل جدية وتركيز لمواجهة مازيمبي وتحقيق الفوز وتأمين التأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

ويحتل نادي بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعته برصيد أربع نقاط، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مباراة والخسارة في مبارتين.

فيما يتصدر نادي صن داونز الجنوب إفريقي جدول ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، جمعها من الفوز في مبارتين والتعادل في مباراة والهزيمة في مباراة، وهو نفس عدد نقاط مازيمبي الكونغولي صاحب المركز الثاني.