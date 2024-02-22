الألماني كروس يتراجع عن اعتزاله الدولي

الرياص - اسماء السيد - مدريد: أعلن لاعب الوسط الألماني المخضرم توني كروس الخميس عودته عن اعتزاله الدولي مع منتخب ألمانيا، معبراً عن جهوزيته لحمل ألوان "دي مانشافت" بدءاً من آذار (مارس) المقبل.

وكتب كروس في حسابه على موقع انستغرام "سألعب مع ألمانيا مرّة أخرى بدءاً من آذار(مارس)، لماذا؟ لأن المدرّب الوطني طلب مني ذلك. أنا متأكد ان هذا الفريق بمقدوره القيام بأمور مميزة في كأس أوروبا".

وكان لاعب وسط ريال مدريد الإسباني فتح الشهر الماضي إمكانية عودته الى صفوف ألمانيا "أنا بصدد التفكير في المنتخب الوطني. هناك إمكانية، نعم، لكننا سنرى، تماما كما هو الحال بالنسبة للتمديد (مع ريال مدريد). في الوقت الحالي، لا أعرف".

وتطرق مدرّب المنتخب يوليان ناغلسمان في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى إمكانية استدعاء لاعب الوسط البالغ من العمر 34 عاما والذي اعتزل اللعب الدولي بعد كأس أوروبا صيف 2021، في أفق الاستفادة من خبراته في كأس أوروبا التي تستضيفها بلاده الصيف المقبل.

ورأى مدرّبه الايطالي في النادي الملكي كارلو أنشيلوتي ان عودة كروس للمشاركة في كأس أوروبا "يمكن أن تعمل بشكل جيد".

وأضاف "أداؤه هذا الموسم رائع بكل بساطة. إنه يظهر جودته دائما. لا يعاني من تراجع في مستواه، ولا يتألق ويتراجع. إنه لاعب يجب أن ينهي مسيرته على أعلى مستوى".