وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي المتوقع ضد ميدياما الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه النادي الأهلي نظيره ميدياما الغاني، في السادسة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل قناة بي إن سبورتس 6 مباراة الأهلي و ميدياما، التي تقام ضمن منافسات المجموعه الرابعة، التي يتصدرها النادي الأهلي، برصيد 6 نقاط.

ومن المتوقع أن يخوض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، مصطفي شوبير

خط الدفاع، محمد هاني، ياسر ابراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول

خط الوسط، أكرم توفيق، عمرو السولية، إمام عاشور

خط الهجوم، حسين الشحات، رضا سليم، وسام أبو علي

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