الامارات | «الأبيض» يودّع مونديال الشاطئية   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع المنتخب الوطني بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024» من الدور ربع النهائي، بعد خسارته أمام إيران، أمس، بنتيجة 1-2، في مباراة قوية قدم فيها لاعبو المنتخب أداءً مثيراً.

ولعب «الأبيض» في الشوط الأول بصورة مثالية، فحرم المنافس من تشكيل أي خطورة على مرمى حميد جمال، بفضل الأسلوب الدفاعي المُحكم، مع الاعتماد على المرتدات التي شكلت خطورة واضحة.

وسار المنتخب على النهج نفسه في الشوط الثاني، ليتمكن من تسجيل هدف التقدم برأسية من عبدالله عباس، وبعدها ضغط الفريق الإيراني، وأدرك التعادل بواسطة محمد معصومي من ضربة رأسية أيضاً في الدقيقة 17، قبل أن يمنح الحارس الإيراني سيد مير جاليلي منتخب بلاده التقدم من تسديدة بعيدة المدى.

وضغط «الأبيض» في الشوط الثالث والأخير، وسنحت فرص عدة للعودة إلى المباراة، كان أبرزها تسديدة أحمد بشر التي ارتدت من الحارس الإيراني لتقف على خط المرمى قبل أن يُبعدها الدفاع.

وتأهل منتخب إيران إلى الدور نصف النهائي لمواجهة نظيره البرازيلي، الذي تمكن من تقديم أفضل مبارياته في البطولة، والفوز على اليابان 8-4.

وتقدم نجوم «السامبا» بسبعة أهداف دون رد حتى بداية الشوط الثالث، لكن منتخب اليابان رفض الخروج بهزيمة ثقيلة، فانتفض بتسجيل أربعة أهداف متتالية قلصت النتيجة، لكن منتخب «راقصي السامبا» عاد ليزور الشباك بهدف ثامن قبل دقيقتين ونصف الدقيقة على نهاية اللقاء، قضى به على آمال اليابانيين في تحقيق المفاجأة.

كما حجزت بيلاروسيا مقعدها بالدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوز مُثير على البرتغال 4-3.

ومنح دوارتي ألغارفيو منتخب البرتغال التقدم بهدف رائع، قبل أن ترد بيلاروسيا بثلاثة أهداف متتالية لنجمها إيهار بريشتسل، لكن جوردان وبرناردو لوبيز قادا المباراة إلى الوقت الإضافي بتسجيلهما هدفي التعادل للبرتغال. وقبل ثانية واحدة فقط من انتهاء هذا الشوط، عاد بريشتسل للظهور مرة أخرى، وأحرز هدفاً تاريخياً بتسديدة في سقف المرمى، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، ومواجهة إيطاليا التي فازت بدورها على تاهيتي 5-2.

• المنتخب الوطني تقدم بهدف وقدم مباراة كبيرة رغم الخسارة.

• منتخب إيران يضرب موعداً مع البرازيل في نصف النهائي غداً.