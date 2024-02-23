الامارات | رحيمي: حسمت تأهل العين بـ «جزء من الثانية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتاج لاعب فريق العين، المغربي سفيان رحيمي، إلى أجزاء من الثانية فقط لاستلام وتسديد الكرة المشتتة من حارس مرمى ناساف الأوزبكي عبدالواحد نعمتوف، التي سجل بها هدف انتصار «الزعيم» 2-1، ليمنح «الزعيم» بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم لمواجهة النصر السعودي في الرابع من مارس المقبل ذهاباً في العين، و11 من الشهر نفسه إياباً في الرياض.

وخلال المواجهة التي أقيمت أول من أمس على استاد هزاع بن زايد، ضمن الدور ثمن النهائي، ضاعف لاعبو العين جهودهم بعد تسجيلهم هدف التعادل، مدفوعين بالقاعدة الجماهيرية العريضة للوصول إلى شباك ناساف، الذي كان من جانبه قد أغلق كل الطرق المؤدية لمرماه، لكن سلاح الحل الفردي الذي استخدمه سفيان جنّب «الزعيم» مشقة خوض الوقت الإضافي بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 90+2.

وقال سفيان رحيمي لـ«الإمارات اليوم»، إن «أجواء المباراة ساعدته في سرعة اتخاذ القرار، خصوصاً أنه يدرك أن الفرصة في كرة القدم تأتي في جزء من الثانية، وأن اللاعب عليه أن يكون في (فورمة) المباراة حتى يستطيع أن يترجمها إلى هدف». وأضاف: «في كرة القدم، الفرص في بعض الأحيان تأتي من لا شيء، فقد يخطئ الخصم أمامك بصورة غير متوقعة، لذا عليك كلاعب أن تتوقع الكثير من السيناريوهات، ولكن المهم بكل تأكيد أن تكون مستعداً لها للاستفادة منها بالشكل الصحيح».

وأسهم سفيان رحيمي خلال مشوار الفريق في البطولة الآسيوية في الموسم الحالي في سبعة أهداف من أصل 18 سجلها فريقه، إذ أحزر خمسة، وصنع هدفين، وهو ما جعله أحد مصادر الخطورة في الفريق، خصوصاً على مستوى الحلول الفردية.

واعترف لاعب «البنفسجي» بأن الانتصار الذي تحقق لم يكن سهلاً على الإطلاق، مضيفاً: «لقد كانت مباراة مرهقة للغاية، ونحن كلاعبين لم ندخر جهداً في سبيل تحقيق الانتصار، على الرغم من ضغوط المباريات التي نمر بها في الفترة الحالية بخوض خمسة لقاءات في غضون 15 يوماً بعد فترة التوقف الدولي الطويلة».

وأعرب رحيمي عن تقديره للجهاز الطبي في الفريق، الذي وضع لهم برنامجاً استشفائياً لمواجهة ضغط المباريات الحالية، وقال: «نعمل على الاستفادة من عامل الوقت في الاستشفاء بشكل أسرع قبل مواجهة بني ياس، مستعينين في ذلك بخبرات الكوادر الموجودة في الجهاز الطبي، الذين لم يقصروا معنا على الإطلاق، وهو ما ساعدنا على الظهور بلياقة بدنية جيدة».

وأكد لاعب فريق العين أن تركيزهم حالياً ينصب على المباريات التي تنتظرهم في مسابقة الدوري أمام بني ياس وحتا على التوالي، وأنه من المبكر حالياً الحديث عن مواجهة النصر السعودي، بقيادة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا. وقال رحيمي: «نحن حالياً لدينا مواجهة أمام بني ياس، ومن بعدها سنواجه حتا، وبتاريخ الرابع من مارس ستكون مباراة النصر السعودي.. علمياً يجب أن نفكر خطوة بخطوة، وبكل تأكيد العين فريق كبير، والنصر كذلك».

سفيان رحيمي:

• نعمل على الاستفادة من عامل الوقت في الاستشفاء بشكل أسرع قبل مواجهة بني ياس.

• من المبكر الحديث عن مواجهة النصر السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

العين والنصر يتساويان تاريخياً في المواجهات المباشرة

ستكون مواجهة العين مع النصر السعودي الثالثة بين الفريقين في تاريخ دوري أبطال آسيا، إذ التقيا في المواجهتين السابقتين بدوري المجموعات بنسخة 2020، انتهت الأولى بخسارة العين في ملعبه 1-2، لكنه عوّضها بالانتصار في الإياب بهدف نظيف، سجله المهاجم التوغولي لابا كودجو.