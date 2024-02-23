الامارات | «أبيض الدرّاجات» الخامس آسيوياً في «المطاردة الفرقية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلّ المنتخب الوطني للدرّاجات في المركز الخامس، خلال منافسات سباق «المطاردة الفرقية» بالبطولة الآسيوية للمضمار، المقامة حالياً في العاصمة الهندية، نيودلهي، التي تستمر حتى الإثنين المقبل.

وسجّل المنتخب زمناً قدره 4:11:2 دقائق ليحل خامساً آسيوياً والأول عربياً ويحطم الرقم العربي السابق، المسجّل باسمه (4:15 دقائق)، فيما حصد منتخب الصين الصدارة والمركز الأول بـ3:57:2 دقائق، يليه منتخب هونغ كونغ بزمن 4:04:08 دقائق.

ومثّل المنتخب الوطني في منافسات «المطاردة الفرقية» كلٌ من: أحمد المنصوري، ومحمد المنصوري، وعبدالله الحمادي، ومحمد المطيوعي.

وأكّد مدرب المنتخب الوطني، يوسف ميرزا، أن أبطال الإمارات واصلوا التألق في البطولات الخارجية، وهو ما يحسب للاعبين، وأن رغبتهم دائماً في الوقت الحالي هي الوصول إلى منصّات التتويج، بعد فترة طويلة من الإعداد والتجهيز للمشاركة في المحفل الآسيوي، والعديد من الاستحقاقات خلال العام الجاري.

وقال ميرزا لـ«الإمارات اليوم»: إن «المنتخب الوطني لديه مشاركات واسعة في مختلف البطولات، خصوصاً الدرّاج أحمد المنصوري، في إطار مشواره لجمع النقاط المؤهلة إلى (أولمبياد باريس) صيف عام 2024، حيث سيشارك في نسختين من بطولة العالم في مارس وأبريل المقبلين لجمع مزيد من النقاط، إضافة إلى الدرّاجة زهرة حسين، التي تشارك لأول مرة في سباقات التحمّل، و(الأومنيوم)، و(الإقصاء)، وكل سباقات التحمّل في مشوار إعداد طويل لها لأولمبياد 2028».

وأشار ميرزا إلى أن المنتخب الوطني يضم حالياً صفوة من اللاعبين بجميع الفئات والمراحل، ما يضع درّاجات الإمارات في مكانة مرموقة بين المنتخبات الآسيوية والعالمية، في ظل الإنجازات المتتالية التي يحققها.